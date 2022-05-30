

Aydın'da Cihan Eroğlu ve Cansu Akkurt, kır düğünüyle dünya evine girdi.

Takı merasimi yapılırken damadın esnaf arkadaşları ellerinde 4 çuvalla piste çıktı. Çuvallardaki 55 kilo bozuk para, çifte takı olarak verildi.

Çok geçmeden olayın esnaf arkadaşlar arasında geçmişe dayanan bir şaka olduğu anlaşıldı.

''60 metre uzunluğunda beşlik takılmıştı''

Benzer bir şakanın kendisine de yapıldığını belirten damadın arkadaşı Necati Kaman, ''Daha önce Cihan kardeşimiz bana 60 metre uzunluğunda bir beşlik takmıştı. Bugün de ondan intikamımı aldım. Birlik şeklinde ve elli kuruş şeklinde dört arkadaşımız toplamda 6 bin lira, 6 bin küsür bir para taktık. Üç günde bu parayı esnaftan topladık" dedi.

Şaşkın olduğunu söyleyen damat Cihan Eroğlu "Geçen sene arkadaşın düğününde beşlik dolamıştık biz, beşlik banknotla. Bu sene onlar bana birlik olarak geri döndü. Şaşkınım yani şuan. O bir liraları nerede harcayacağım bilmiyorum yani" diye konuştu.

Damat, bozuk para dolu el arabasıyla sahnede tur attı.

