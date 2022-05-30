Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:34Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mersin açıklarında bir tekneden 223 düzensiz göçmen çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Mersin'in Aydıncık ilçesi açıklarında teknede 223 düzensiz göçmen yakalandı. Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Marmaris'ten yola çıkan şüpheli bir tekneyi takibe aldı.
Radardan takip edilen tekne, ekipler tarafından Aydıncık ilçesi açıklarında durduruldu.
İtalya'ya gitmeyi planladığı öğrenilen teknedeki aramada, 204'ü Suriye, 19'u Filistin uyruklu 223 düzensiz göçmen yakalandı.
Ekipler, organizatör oldukları değerlendirilen Suriye uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Mersin Düzensiz Göçmenler
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