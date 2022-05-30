Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK zanlısı G.G'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Edirne FETÖ Yunanistan
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