Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar N.A, İ.B. ve N.P. ile avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların örgüt elebaşının talimatı sonrası Bank Asya hesaplarında olağan dışı artış yaşandığını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, "örgüt üyeliği" suçundan işlem yapılan "mahrem imamlar" ile görüşme kayıtlarının olduğunu ve FETÖ iltisakları gerekçesiyle KHK ile kapatılan dernekte üyelik kayıtlarının bulunduğunu belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları yönünde görüş sundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık N.P, FETÖ üyesi olmadığını iddia ederek, beraatini istedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar N.A, İ.B. ve N.P'yi 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırarak mevcut hallerinin devamına karar verdi.