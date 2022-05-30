Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 13:11Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İzmir'de orman yangını
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi yakınlarındaki ormanda yangın çıktı. Ekipler, yangını havadan ve karadan müdahalelerle kısa sürede söndürüldü.
Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Maltepe Yerleşkesi yakınlarındaki ormanda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu Orman İşletme Şefliği ekiplerine haber verdi.
İhbarla bölgeye 1 helikopter, 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 ilk müdahale aracı sevk edildi.
Ekipler yangını havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: İtfaiye İzmir Orman Yangını Yangın
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