Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda geçen hafta TEM Şubesi ekipleri ile özel harekat polislerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 15 PKK/KCK ve 12 FETÖ ile "Terörizmin Finansmanı Kanununa Muhalefet" suçundan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.