Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 12:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Minibüs sokak köpeğini ezdi
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da minibüsün ezdiği sokak köpeği metrelerce sürüklendi. Sürücü köpeği aracın altından çıkararak yoluna devam etti. Yaralı hayvan kurtarılmayarak can verdi.
Görüntü İstanbul Fatih'te kaydedildi. Minibüs sürücüsü önüne çıkan sokak köpeğini fark etmedi.
Aracın altında kalan köpek metrelerce sürüklendi.
Sürücü köpeği aracın altından çıkardıktan sonra yoluna devam etti. Çevredekiler veteriner çağırdı ancak yaralı hayvan kurtarılamadı.
Etiketler: Hayvanlara Şiddet İstanbul Köpek
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