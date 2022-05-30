46'ıncı Yeşil Bursa Rallisi, Keles yolunda yapıldı. Yarış sırasında bir sürücü keskin virajı alamadı.

Araba yol kenarında seyircilerin bulunduğu alana doğru savruldu. Ardından tümseğe takılıp durdu. Sürücü daha sonra, yarışa dönmek için hızla manevra yaptı. Seyircilerin arasından geçerken boş bir sandalyeye çarptı.

Çevredekiler ise otomobilden uzaklaşmaya çalıştı. Endişeye yol açan o anlar, bir seyirci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.