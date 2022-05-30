Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 11:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da rallide savrulan araç seyircilerin arasına daldı
Bursa'da ralli sırasında pistten çıkan bir araç, seyirciler arasında endişeye yol açtı. Yol kenarındakiler panikle araçtan uzaklaşmaya çalıştı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
46'ıncı Yeşil Bursa Rallisi, Keles yolunda yapıldı. Yarış sırasında bir sürücü keskin virajı alamadı.
Araba yol kenarında seyircilerin bulunduğu alana doğru savruldu. Ardından tümseğe takılıp durdu. Sürücü daha sonra, yarışa dönmek için hızla manevra yaptı. Seyircilerin arasından geçerken boş bir sandalyeye çarptı.
Çevredekiler ise otomobilden uzaklaşmaya çalıştı. Endişeye yol açan o anlar, bir seyirci tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Etiketler: Bursa
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