Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sakarya'da fırtına ağaçları devirdi, yol kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarı sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar, gece saatlerinde Sakarya’nın Hendek ve Akyazı ilçelerinde ağaçların devrilmesine sebep oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinin uyarısının ardından Sakarya’da dün akşam saatlerinde yağmur ile birlikte fırtına etkili oldu.
Şiddetli rüzgar sebebiyle Kaynarca ve Akyazı ilçesinde ağaçlar yola devrildi.
[Fotoğraf: İHA]
Durumun haber verilmesi üzerine ise bölgelere itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağaçların devrilmesi neticesinde kapanan yollar, ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonrasında açıldı.
Etiketler: Sakarya Meteoroloji Fırtına
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