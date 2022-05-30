Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, ilerleyen 3 saatlik periyotta, Adana'nın kuzey ilçeleri ile Niğde'nin güneyinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.