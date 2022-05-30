Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den 2 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana'nın kuzey ilçeleri ile Niğde'nin güneyinde gök gürültülü sağanak beklendiğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, ilerleyen 3 saatlik periyotta, Adana'nın kuzey ilçeleri ile Niğde'nin güneyinde gök gürültülü sağanağın yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Niğde Adana Sağanak Hava Durumu
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