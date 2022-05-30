Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 18:30Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motosikleti motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da benzini biten motosikleti başka motosiklete yükleyip 3 kişi yolculuk yaptılar. Tehlikeye davetiye çıkaran o anlar kamerada.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletleriyle gezmeye giden gençler, benzini biten motosikleti diğer motosikletin üzerine yükleyip 3 kişi yolculuk yaptı.
Motosikletli gençleri görenler korku dolu anlar yaşadı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Antalya Trafik Trafik Kazası
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