Kumru ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi'nde bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.