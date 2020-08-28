Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ordu'da park halindeki araç yandı
[Fotoğraf: İHA]
Ordu'nun Kumru ilçesinde gece saatlerinde bir araç yandı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
Kumru ilçesine bağlı Karaçalı Mahallesi'nde bir araç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Kısa sürede tamamen yanan araç kullanılmaz hale geldi.
Son Haberler
- 12:07
- 12:01
- 12:03
- 11:56
- 11:45
Sıradaki Haber
Adıyaman'da 27 eve karantina kararı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz