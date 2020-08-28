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Kozcağız Barajı Projesi için Bartın'daki bazı mahalleler taşınacak
[Fotoğraf: İHA]
Bartın'da inşa edilecek Kozcağız Barajı için Kapucuoğlu ve Boğaz mahallelerinin taşınmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bartın ili merkez ilçesine bağlı Şarköy'deki Kapucuoğlu ve Boğaz mahallelerinin halkı, Kozcağız Barajı Projesi'nin yapımı nedeniyle kendilerine gösterilen yeni yaşam alanlarına nakledilecek.
Etiketler: Bartın Kozcağız Barajı Kapucuoğlu mahallesi Boğaz mahallesiSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 10:19
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