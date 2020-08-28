Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bartın ili merkez ilçesine bağlı Şarköy'deki Kapucuoğlu ve Boğaz mahallelerinin halkı, Kozcağız Barajı Projesi'nin yapımı nedeniyle kendilerine gösterilen yeni yaşam alanlarına nakledilecek.