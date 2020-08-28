Erzurum'da sanayi sitesinde yan yana bulunan iş yerlerinin çatısından içeri giren 2 şüpheli, buldukları balyozla Nazif İncesu'ya ait hırdavat dükkanının duvarını deldi.

Şüpheliler açtıkları delikten girdikleri iş yerinde bulunan spiralle, çelik kasayı keserek içindeki 30 bin lirayı alıp kaçtı.

Güvenlik kameralarıyla tespit edildiler

Sabah saatlerinde iş yerine gelen Nazif İncesu, kasanın delinerek paranın çalındığını görünce polise bilgi verdi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlilerinden oluşan 4 özel ekip, şüphelilerin kaçış istikameti boyunca 32 farklı işyerinin güvenlik kamerasının 480 saatlik görüntüsünü izledi.

Ekipler, zanlıların O.A. ve B.K. olduğunu saptadı.

Özel ekip yaptıkları araştırmada çaldıkları parayla 1994 model otomobil ve 2 adet akıllı telefon alan şüpheliler O.A. ve B.K.'yı yakaladı. 2 zanlı tutuklandı.