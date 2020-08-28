Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ayağını camdan çıkararak araç kullanan şoför kamerada
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul-Tekirdağ karayolunda bir vatandaşın ayağını camdan çıkararak otomobil sürmesi görenleri hayrete düşürdü.
Olay, İstanbul-Tekirdağ karayolu Marmaraereğilisi Sultanköy mevkiinde meydana geldi.
İstanbul-Tekirdağ karayolunda seyir eden sürücünün, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullanması başka bir sürücünün cep telefonu kamerasında yansıdı.
O anları gören diğer sürücü ve yolcular şaşkınlık yaşarken, camdan bacağını sarkıtarak otomobil kullanan sürücü, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.
Etiketler: Tekirdağ İstanbul-Tekirdağ karayoluSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 10:09
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