Olay, İstanbul-Tekirdağ karayolu Marmaraereğilisi Sultanköy mevkiinde meydana geldi.

İstanbul-Tekirdağ karayolunda seyir eden sürücünün, bacağını camdan sarkıtarak otomobil kullanması başka bir sürücünün cep telefonu kamerasında yansıdı.

O anları gören diğer sürücü ve yolcular şaşkınlık yaşarken, camdan bacağını sarkıtarak otomobil kullanan sürücü, kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti.