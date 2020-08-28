Haber Giriş: Kaynak: AA
COVID-19 tedbirlerine uymadıkları İHA ile tespit edilen 3 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çankırı'da, insansız hava aracı (İHA) ile yapılan denetimlerde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerine uymadıkları belirlenen 3 kişiye 2 bin 700 lira ceza uygulandı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde düğün, nişan ve kına gibi etkinliklerin insansız hava aracı (İHA) ile denetlendiği ifade edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 43 düğün, nişan ve kına organizasyonunun denetlendiği, 3 kişiye umumi hıfzıssıhha kurallarına riayet edilmemesi sebebiyle toplam 2 bin 700 lira ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, etkinliklere katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıldığı aktarıldı.
Açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.
Etiketler: çankırı koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 09:49
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