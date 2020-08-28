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Kırklareli'nde kavga eden gruba 15 bin 750 lira ceza uygulandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde kavga eden 5 kişiye yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza kesildi, bir kişi gözaltına alındı.
Vize İlçe Jandarma ekipleri, Hasbuğa köyünde iki grubun kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı
Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada birbirlerini darbeden 5 kişiye COVID-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.
Kavgada silahla ateş ettiği öne sürülen Y.C. gözaltına alındı.
Etiketler: kırklareli koronavirüs sosyal mesafe covid-19Son Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 09:35
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