Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu ilçelerinin, Ağrı ve Iğdır’ın güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiği bölgede rüzgâr kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gün içerisinde beklenilen sıcaklık değerleri; Erzincan’da 34, Iğdır’da 33, Erzurum ve Kars’ta 29, Kars’ta 27, Ardahan’da 25 derece olması öngörülüyor.