Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, COVID-19 salgınının yayılmasının önlenmesi çalışmaları kapsamında, 987 iş yeri denetlenerek 19 bin 412 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 36 ve maske takmayan 41 kişiye para cezası verildi.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 30 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te COVID-19 tedbirlerine uymayan 2 bin 88 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekipler tarafından dün yapılan denetimlerde 2 bin 88 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca, karantina hükümlerine aykırı davranan 16 kişiye idari işlem yapıldı, denetlenen 355 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Kavga eden 5 kişiye COVID-19 tedbirlerini ihlalden 15 bin 750 lira ceza

Kırklareli'nin Vize ilçesinde jandarma ekipleri, Hasbuğa köyünde iki grubun kavga ettiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada birbirlerini darbeden 5 kişiye COVID-19 tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.

Kavgada silahla ateş ettiği öne sürülen Y.C. gözaltına alındı.

COVID-19 tedbirlerine uymadıkları İHA ile tespit edilen 3 kişiye ceza kesildi

Çankırı'da İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde düğün, nişan ve kına gibi etkinliklerin insansız hava aracı (İHA) ile denetlendiği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 43 düğün, nişan ve kına organizasyonunun denetlendiği, 3 kişiye umumi hıfzıssıhha kurallarına riayet edilmemesi sebebiyle toplam 2 bin 700 lira ceza kesildiği ifade edilen açıklamada, etkinliklere katılanların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarıldığı aktarıldı.

Açıklamada, denetimlerin devam edeceği kaydedildi.