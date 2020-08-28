Haber Giriş: Kaynak: AA
10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
Balıkesir merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gizli askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmanın deşifre edilmesi çalışmaları kapsamında şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir'in yanı sıra Mersin, Diyarbakır, Konya, Kayseri, Ankara, Ardahan, Isparta, İstanbul ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik aralıklarla ardışık arandıkları belirlenen 8'i muvazzaf, 2'si emekli 10 astsubay gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: balıkesir FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 09:53
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