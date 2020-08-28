Haber Giriş: Kaynak: İHA
Kırıkkale'de ilginç trafik kazası kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Kırıkkale'de hafif ticari araç sürücüsü, bir araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak 2 araca daha çarptı. İlginç kazanın yaşandığı o anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda meydana geldi.
Hafif ticari aracıyla bulvar üzerinde seyir eden bir sürücü, solundan geçmeye çalışan araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca daha çarptı.
Yaşanan ilginç kazanın görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.
Çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale Alparslan Türkeş BulvarıSon Güncelleme: 28 Ağustos 2020 Cuma 11:06
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