Kaza, Kırıkkale'de Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Nokta Kavşağı'nda meydana geldi.

Hafif ticari aracıyla bulvar üzerinde seyir eden bir sürücü, solundan geçmeye çalışan araca çarptıktan sonra geri manevra yaparak kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca daha çarptı.

Yaşanan ilginç kazanın görüntüleri Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Çarpışma sonrası araçlarda maddi hasar oluşurken, sürücülerin kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.