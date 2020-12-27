Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 21:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da orman yangını çıktı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın için bölgeye ekipler sevk edildi.
İlçeye bağlı Akkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının fark edilmesi üzerine bölgeye giden ekiplerin söndürme çalışmalarına mahalle halkı da destek veriyor.
[Fotoğraf: AA]
Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle yangına güçlükle müdahale ediliyor.
Yaklaşık üç saatten bu yana süren yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Etiketler: Orman Yangını
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