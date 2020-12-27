Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 18:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da sahte içki can aldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, metil alkol zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
İçki tükettikten sonra metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Murat Ç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
M.Ç'nin dün hastaneye kaldırılması sonrası evinde arama yapan jandarma ekipleri, 5 litre sahte içki bulmuş, sahte içki yapımında kullanılan malzemeleri temin eden kişilere yönelik soruşturma başlatmıştı.
İlçede dün de bir kişi, sahte alkol zehirlenmesi şüphesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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