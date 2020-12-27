FETÖ'cü eski subay İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ankesör soruşturmada ifade verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı. Örgütün sinsi planlarına ilişkin önemli itiraflarda bulundu.

2004'te İstihbarat Grup Komutanlığı'na atandığını söyleyen itirafçı asker, İsminin "Tarık" olduğunu açıkladığı FETÖ sivil yöneticisinden aldığı talimatları anlattı.

FETÖ'cü eski subay itirafçı oldu

İtirafçı subay B.S ifadesinde, "Tarık, bana 'Çankaya’da bazı bürokratların evlerine böcek yerleştirdiler. Bu bürokratlar sıra ile dinleniyor. Sıra sana da gelecek. Sen de dinlersin, kayıtları bana getirirsin' dedi. Tarık'ın yanında ses kaydeden cihazlar vardı. Bu cihazlar Jandarma Genel Komutanlığına ait cihazlardı. Nasıl temin ettiğini bilmiyorum" dedi.

"Jandarmaya gönderilen bilgi notlarını almam istendi"

İtirafçı eski asker, FETÖ'nün "Tarık" aracılığıyla kendisinden askeri belgeleri getirmesini istediğini de itiraf etti:

"2005 yılının sonu ya da ortalarında Tarık beni ankesörlü hattan arayarak evine davet etti, ben de gittim. Bana TSK bünyesinde 'Batı çalışma grubu' diye bir grup kurulduğunu ve bu grubun darbe hazırlığında olduğunu, grubun hazırladığı bilgi notlarını kapalı zarf içerisinde jandarmaya gönderdiğini, benim bu zarflardan birini getirmem gerektiğini söyledi. Ben de bilgim olmadığını söyledim"

Kenan isimli FETÖ yöneticisinden aldığı talimatı anlattı

İtirafçı asker, 2009'da Silivri Cezaevine atandı.

FETÖ ile irtibatı bu kez de "Kenan" kod adlı sivil yönetici aracılığıyla sürdü. O'nun da itirafçı subaydan örgüt adına istekleri oldu.

Silivri Cezaevine çalıştığı esnada Kenan'ın kendisine "eski MİT Başkanı Emre Taner döneminde kalma 4 çuval gizli belgenin ellerinde olduğunu, yeni seçilecek başkanın kendileri açısından önemli olduğunu" söylediğini belirten itirafçı B.S, "Çünkü Emre Taner, kendilerinden değildi, bu dönemde ele geçirdikleri bilgileri yeni seçilecek MİT Başkanı döneminde kullanacaklarını söyledi. Çok önemli bir yerde görev yaptığımı ifade ederek, 'Bize bilgi vermen lazım.' dedi. Bana içerisinde hat olan tuşlu bir telefon verdi" dedi.

İtirafçı asker, FETÖ yöneticilerinden 15 Temmuz öncesinde de "komutanlarınızdan gelen emirlere uyun" talimatı aldığını anlattı.