Valilikten yapılan açıklamada, Hekim Mahallesi'ndeki bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamaya göre, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina başlatıldı.