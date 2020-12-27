Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 17:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Balıkesir'in Manyas ilçesindeki bir mahallede, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Hekim Mahallesi'ndeki bazı kişilerin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu belirtilen açıklamaya göre, salgının yayılımını önlemek amacıyla karantina başlatıldı.
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