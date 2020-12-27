Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tıbbi aromatik bitki bahçeleri Konya'da tarımsal çeşitliliği artıracak
Konya'nın Yalıhüyük, Derbent, Çeltik ve Sarayönü ilçelerinde 5’er dekarlık alanda tıbbi aromatik bitki ekimi denemelerine başlandı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsal bölgelerde ürün çeşitliliği oluşturma hedefi doğrultusunda 4 ilçede 5’er dekarlık alanda tıbbi aromatik bitki ekimi yapıldığını söyledi.
Hatıp bölgesinde ise 50 bin metrekarelik alanda yine bir tıbbi bahçe oluşturduklarını ifade eden Başkan Altay, "Bundan sonra tarımsal desteklerimizi ilçelerimizin dokusuna, yağış alma oranına, sulanabilirlik durumuna göre belirleyerek çiftçimize destek olacağız." dedi.
Etiketler: Tarım Üretimi
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