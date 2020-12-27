Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 15:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da sahte içki can aldı
Bolu'da ürettiği sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Paşaköy Mahallesi'nde sahte içki üretip tüketen M.G. geçen hafta fenalaştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.G, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren M.G, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
M.G'nin cenazesi, Paşaköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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