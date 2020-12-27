Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 14:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tedbirlere uymayıp boş arazide kahvaltı yapanlara ceza
Ordu'nun Fatsa ilçesinde boş arazide kahvaltı yapan 13 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlalden 41 bin lira ceza uygulandı.
İlçedeki boş arazide toplu halde kahvaltı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri bölgeye gitti.
Ekiplerin yaptığı denetimde servis şoförü oldukları belirlenen 13 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince işlem yapıldı.
Söz konusu kişilere, maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlalden 41 bin lira para cezası uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Sokağa Çıkma Kısıtlaması
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