Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 15:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da 23 düzensiz göçmen yakalandı
Sakarya'da bir minibüste 23 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu Adapazarı gişeleri mevkisinde şüphelendikleri minibüsü durdurdu.
Yapılan kontrolde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
Son Haberler
- 16:32
- 16:23
- 16:18
- 15:58
- 15:45
Sıradaki Haber
Tıbbi aromatik bitki bahçeleri Konya'da tarımsal çeşitliliği artıracak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz