Fatih Mahallesi'nde ikamet eden kardeşler arasında, arazi anlaşmazlığından dolayı yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Serhat, Aysel, Mesut ve Muhammed A. kardeşler yaralandı.

Yaralılar, Gerger Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.