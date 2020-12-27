Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kardeşler arasında taşlı sopalı arazi kavgası: 4 yaralı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Adıyaman'ın Gerger ilçesinde, kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi'nde ikamet eden kardeşler arasında, arazi anlaşmazlığından dolayı yaşanan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların da kullanıldığı kavgada Serhat, Aysel, Mesut ve Muhammed A. kardeşler yaralandı.
Yaralılar, Gerger Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine sevk edildi.
Polis bölgede güvenlik önlemi aldı.
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