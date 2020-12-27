Trakya'da güvenlik güçleri, 20-27 Aralık tarihlerinde yeni yıl öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi.

Edirne, Kırklarekli ve Tekirdağ'da bazı ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda 6 bin 500 litre sahte içki, 327 litre etil alkol, 776 şişe kaçak içki yapımında kullanılan aroma ve esans ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.