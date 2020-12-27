Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'nın Dalaman ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.13'te Akdeniz'de merkez üssü Muğla'nın Dalaman ilçesi açıkları olan 4,2 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
6,72 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün Dalaman'a 16,87 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
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