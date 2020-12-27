Haber Giriş: 27 Aralık 2020 Pazar 18:15Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kahvehaneye polis baskını: 19 kişiye 59 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıdan kapalı görünen kahvehaneye polis baskın yaptı. Kağıt oyunu oynayan 19 kişiye 59 bin 850 lira para cezası uygulandı.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ve koronavirüs tedbirlerine rağmen bir kahvehaneye gizli şekilde girilip okey ve kağıt oynandığı bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, kapalı olan kahvehaneye gelenlerin, kepenge vurarak ve etrafı kontrol ettikten sonra içeri girdiğini gördü.
Fetihtepe'deki kahvehaneyi bir süre izleyen ekipler, ardından ani baskın yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
19 kişiye para cezası
Polis ekipleri, içeride bulunan kişilerin maske ve mesafe kurallarına uymayarak okey ve kağıt oyunları oynadığını gördü.
Polis, kurallara uymayan 19 kişiye 59 bin 850 lira idari para cezası uyguladı. Kahvehane ise mühürlenerek kapatıldı.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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