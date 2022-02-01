İnkur Mahallesi Kabadayı Küme Evleri mevkisinde, yağmur ve kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelan meydana geldi.

Bazı evlerin hasar görmesi üzerine AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. İnceleme sonrası Yılmaz Çakır ve Ayşe Güneş'e ait iki bina, tedbir amacıyla boşaltıldı.

[Fotoğraf: İHA]

Ekiplerin, risk taşıyan diğer evlerle ilgili başlattığı teknik inceleme sonrası 11 binanın daha tahliye edilmesi kararı verildi.

Tahliye edilen ve edilecek yapı sahiplerine, bir defaya mahsus olmak üzere 22 biner lira kira yardımı yapılacağı bildirildi.