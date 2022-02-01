Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kayıp avcı 2 gün sonra ölü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Uşak'ta kendisinden 2 gündür haber alınamayan Aytekin Akca'nın, av için gittiği kırsal alanda soğuktan donarak öldüğü belirlendi.
Uşak'ta Bozköy Güldezler Mahallesi'nde yaşayan, evli ve 2 kız çocuk babası 64 yaşındaki Aytekin Akca, 30 Ocak'ta avlanmak için evinin yakınlarındaki kırsal alana gitti.
Akca'dan haber alamayan yakınları, bir süre sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, hava sıcaklığının eksi 18 derece olduğu bölgede arama çalışması başlattı.
Geniş alanda yapılan 4 saatlik arama sonucu Akca'nın cansız bedenine ulaşıldı. Akca'nın soğuktan donarak öldüğü belirlendi.
Akca'nın cesedi, savcının olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Etiketler: Hava Durumu Uşak
Son Haberler
- 18:18
- 18:11
- 18:02
- 17:57
- 18:15
Sıradaki Haber
Osmaniye'de yem yüklü kamyon devrildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz