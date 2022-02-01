Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de yem yüklü kamyon devrildi
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yem yüklü kamyon devrildi. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.
Kadirli-Adana kara yolu Aydınlar Köyü yakınlarında Bahattin K, yönetimindeki yem yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Yaralı şoför 112 Acil Sağlık ekipleri tarafındanKadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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