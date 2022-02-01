Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 17:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
İzmir'in Urla ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Urla ilçesinde Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: İzmir Narkotik Uyuşturucu
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