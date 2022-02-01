Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'ndeki KTO Karatay Üniversitesi yemekhanesinde yemek yiyen öğrenciler ile akademik ve idare personelin bir kısmında, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince zehirlendikleri belirtilen kişiler, hastanelere kaldırıldı.

Üniversite açıklama yaptı

KTO Karatay Üniversitesinden yapılana açıklamada üniversite yemekhanesinden yemek yiyen bazı öğrenciler ile kamp için üniversitede bulunan lise öğrencilerinin, akademik ve idari personelin etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bugün, kampüsteki yeme-içme faaliyetlerinin müstecirler tarafından yürütüldüğü üniversitemizde bugüne kadar yaşanmamış üzücü bir olay vuku bulmuştur" denildi.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle üniversitenin sağlık hizmetlerine başvuran 60'ın üzerindeki kişiye anında tıbbi müdahalede bulunulduğunu vurgulanan açıklamada, öğrencilerin hastanelere sevk işlemlerinin yapıldığı aktarıldı.

Hayati tehlikesi bulunan öğrenci ya da bir başka kişinin olmadığının ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tedavi süreçleri üniversitemiz tarafından yakinen takip edilmektedir. Sürecin sağlıklı yürütülebilmesi adına gerekli bilgilendirmeler resmi iletişim kanalları vasıtasıyla yapılmaktadır. Sürekli olarak takibi yapılan yemeklerin numuneleri ilgili kamu kurumlarıyla paylaşılmış ve laboratuvar analiz sonuçları beklenmektedir.

Ayrıca üniversitemiz yemekhanesinde bugün yemek yiyen kişiler tek tek aranarak sağlık durumları kontrol edilmiştir. KTO Karatay Üniversitesi olarak son hastamız hastaneden çıkana kadar süreci yakından takip edeceğimizi belirtiyor ve bu üzücü olaydan etkilenen tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz."