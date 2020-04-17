Ordu’da gece yarısı eğlence mekanına baskın
Ordu’nun Ünye ilçesinde, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek açan eğlence mekanına gece yarısı operasyon düzenlendi. 21 kişiye 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı.
Yeni tip koronavirüs (COVID) salgını sebebiyle tedbirler her geçen gün artırılıyor.
Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine yapılan bir ihbar sonucu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilip arama kararının çıkarılmasının ardından Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde bulunan eğlence mekanına gece yarısı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, ekipler yaklaşık 1 saatte çilingir yardımıyla açılan eğlence mekanında bulunan 21 kişiyi gözaltına aldı.
Balkondan kaçmaya çalışan kişi yaralandı
Operasyonda Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri içeridekileri gözaltına almaya çalıştığı sırada 1 kişi de balkondan kaçmaya çalışırken yaralandı.
Hıfzıssıhha Kanunu’ndan 3150 lira ceza
Gece yarısı düzenlenen operasyon sonucunda 21 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca 3150 TL idari para cezası uygulanırken, haklarında ise adli işlem başlatıldı.
Düzenlenen operasyonda içeride bulunan kumar malzemelerine de el kondu.
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