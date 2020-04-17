Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da geri dönüşüm merkezinde yangın
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Zeytinburnu’nda bir geri dönüşüm merkezinde yangın çıktı. Yangın, 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.
Seyitnizam Mahallesi Gümüşsuyu Caddesi’nde bulunan kağıt atıklarının toplandığı özel bir firmaya ait geri dönüşüm merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri geri dönüşüm merkezinin kağıt atıkların sınıflandırılarak paketlendiği bölümünde çıkan yangına müdahale etti. Yangın yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Yangın ile ilgili polis ve belediye zabıta ekipleri soruşturma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Zeytinburnu yangın itfaiye İstanbul geri dönüşüm merkeziSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 08:20
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