Haber Giriş: Kaynak: İHA
Bursa'da sürücü kediye çarpmamak için ağaçlara çarpıp takla attı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da bir otomobil sürücüsü, kediye çarpmamak için yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla attı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi’nde bir sürücü, seyir halinde giderken önüne aniden çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdı.
Bu esnada, yol kenarındaki iki ağaca çarparak durabildi. Araç ters takla attı.
Otomobilin içinde bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
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