Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak'ta bulunan ve 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördüğü için daha önceden boşaltılan 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.