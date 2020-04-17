Haber Giriş: Kaynak: AA
Elazığ'da depremde hasar alan binanın çatısı yandı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da depremde boşaltılan 5 katlı bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan Sokak'ta bulunan ve 24 Ocak'taki depremde ağır hasar gördüğü için daha önceden boşaltılan 5 katlı bir apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Korku ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.
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