Koronavirüs salgınının ardındanTürkiye’de pek çok tedbir alınmaya başlandı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasak.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre,5. sınıf öğrencisi Gülcan Özdemir, emniyetin e-posta adresine mesaj göndererek dışarı çıkamadığını ve okuma kitabı istediğini belirtti.

İhbarı değerlendiren ekipler, küçük kızın istediğini yerine getirmek için harekete geçti.

[Fotoğraf: AA]

Polis memuru: Siz evde kalın biz her zaman yanınıza geliriz

Bir kitapçıdan okuma kitapları alan Toplum Destekli Polis ekipleri, kentte Zafer Mahallesi'nde oturan Özdemir'in evine gitti.

İstediği kitapları küçük kıza hediye eden ekipteki polis memuru, ''Siz evde kalın biz her zaman yanınıza geliriz.'' dedi.

Özdemir de polislere teşekkür ederek ''İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum.'' karşılığını verdi.

Emniyet Müdürlüğümüze ait e-posta adresinden mesaj göndererek dışarı çıkamadığını belirten ve polis amcalarından okuma kitabı isteyen 5. Sınıf Öğrencisi Gülcan ÖZDEMİR’in hediyesi görevli arkadaşlarımız tarafından teslim edildi. #EvdeKalBurdur @Ubitirik @Burdurvalilik pic.twitter.com/JUNb0mT62L — Burdur Emniyet Müdürlüğü (@BurdurEmniyet) April 16, 2020

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından o anlara ilişkin bir de video paylaşıldı.