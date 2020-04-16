Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki yangın, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti ancak bu sırada evin çatısı çöktü.

Yangını kontrol altına alan ekipler, evde yaptıkları incelemede yalnız yaşadığı belirlenen 81 yaşındaki yaşlı kadının cansız bedenini buldu.