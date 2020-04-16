Rize'nin Fındıklı ilçesindeki öğretmen evinde resepsiyon görevlisi olarak çalışıyordu. Gece saatlerinde öğretmen evine giden Savaş Dalançıkar tarafından öldürüldü. Cinayetin ardından kaçan katil zanlısı yakalandı. Rize İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan katil zanlısı tutuklandı.

Cinayet ilçede büyük üzüntü yarattı. Siyasi parti temsilcileri cinayetin işlendiği öğretmenevinin önüne çiçek bıraktı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül yaptığı açıklamada, "Gamze Hanımı katleden zalimin en ağır cezayı alacağına inanıyorum" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise davanın takipçisi olacaklarını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yaptıkları açıklamalarda cinayete tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise kadına şiddetin insanlık suçu olduğunu belirtti.