Haber Giriş: Kaynak: AA
Evi kumarhaneye çeviren 19 kişiye para cezası
[Fotoğraf: DHA]
Denizli'de yeni tip koronavirüs tedbirlerine uymayarak bir evde toplanarak kumar oynayan 19 kişiye toplam 70 bin 875 lira ceza uygulandı.
Çivril İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evin kumarhane olarak kullanıldığı ihbarı üzerine bahse konu ikameti takibe aldı.
Kumar oynandığı tespit edilen eve düzenlenen operasyonda, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralını ihlal eden ve kumar oynayan 19 kişiye toplam 70 bin 875 lira para cezası uygulandı.
İkamet sahibi E.E. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.
Etiketler: koronavirüs denizli covid-19Son Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 20:48
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