Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Denizler yunuslara kaldı
Son zamanlarda İstanbul kıyılarında yunuslar sıklıkla görülmeye başlandı. Tedbirler kapsamında deniz trafiğinin de azalmasıyla avlanma alanlarında rahatlıkla hareket ediyor, görenlerin de yüzlerini gülümsetiyorlar.
İstanbul Boğazı'nda görülmesi olağandı. Ama artık yunuslar kıyılara kadar gelmeye başladı. Peki bu görüntülerin son zamanlarda sıklıkla ortaya çıkması normal mi?
İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında deniz ulaşımında da önlemler alındı. Vapur, motor ve teknelerin iskelelere çekilmesiyle,, deniz trafiği yok denecek kadar azaldı. Denizler asıl sahiplerine kaldı. Avlanma alanlarını mesken tutan yunuslar rahatlıkla görülmeye başlandı.
Boğaz'ın yanı sıra kimi zaman Haliç'te de görüldü yunuslar, kimi zaman Moda açıklarında bazen de Ataköy Marina'da su yüzüne çıktılar.
Yunuslar, tekneler arasında dans eder gibi yüzdüler. Koronavirüs günlerinde yüzleri gülümsettiler.
Etiketler: yunus istanbul boğazıSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 19:09
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