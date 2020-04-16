İstanbul Boğazı'nda görülmesi olağandı. Ama artık yunuslar kıyılara kadar gelmeye başladı. Peki bu görüntülerin son zamanlarda sıklıkla ortaya çıkması normal mi?

İstanbul'da koronavirüsle mücadele kapsamında deniz ulaşımında da önlemler alındı. Vapur, motor ve teknelerin iskelelere çekilmesiyle,, deniz trafiği yok denecek kadar azaldı. Denizler asıl sahiplerine kaldı. Avlanma alanlarını mesken tutan yunuslar rahatlıkla görülmeye başlandı.

Boğaz'ın yanı sıra kimi zaman Haliç'te de görüldü yunuslar, kimi zaman Moda açıklarında bazen de Ataköy Marina'da su yüzüne çıktılar.

Yunuslar, tekneler arasında dans eder gibi yüzdüler. Koronavirüs günlerinde yüzleri gülümsettiler.