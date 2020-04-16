Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun batısı, Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşam saatlerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Yurdun diğer yerlerinde havanın az bulutlu geçmesi öngörülüyor.