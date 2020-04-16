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Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu'nun batısı, Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde bu akşam sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun batısı, Artvin kıyıları ile Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde akşam saatlerinde yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.
Yurdun diğer yerlerinde havanın az bulutlu geçmesi öngörülüyor.
Etiketler: yağmur sağanak yağış meteorolojiSon Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 20:23
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