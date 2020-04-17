Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ordu'da 2 bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu’nun Korgan ilçesinde 2 bina, koronavirüs vakaları sebebiyle karantina altına alındı. Binalara giriş ve çıkışlar da kapatıldı.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında Türkiye genelindeki karantina uygulaması devam ediyor.
Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla, Korgan İlçesi ÇiftlikMahallesi Hamlık Küme Evleri'nde numara 10 ve numara 19 numaralı binalarda oturanlar İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.
Söz konusu binalar ile olan bütün giriş çıkışlar kapatıldı.
Etiketler: ordu koronavirüs tedbirleri koronavirüs karantina covid-19Son Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 06:22
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