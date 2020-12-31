Haber Giriş: 31 Aralık 2020 Perşembe 10:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Önü otel, arkası tekel: Gizli geçit polisin dikkatinden kaçmadı
[Fotoğraf: AA Video]
İstanbul Esenyurt'ta, kısıtlama saatlerinde satış yapmak için yandaki otelin lobisinden gizli geçit yaptıran tekel bayisi sahibine 3 bin 150 lira ceza kesildi.
29 Aralık'ta gece saatlerinde devriye gezen polis ekipleri, Fatih Mahallesi 19 Mayıs Bulvarı'nda bulunan bir tekel bayisinde satış yapıldığı bilgisine ulaştı.
İş yerinin kepenklerinin kapalı olması üzerine inceleme yapan ekipler, bitişikteki otelin lobisinden tekel bayisine gizli bir giriş olduğunu belirledi.
Raf şeklinde kamufle edilmiş kapıdan içeriye giren polisler, tekel bayisi sahibi Evren Ş. hakkında, iş yeri açılış kapanış saatlerine riayet etmemek ve COVID-19 salgını tedbirlerine uymamaktan tutanak düzenleyerek, 3 bin 150 lira ceza uyguladı.
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